Блохин остается у руля сборной Украины

Президент ФФУ Григорий Суркис на пресс-конференции сообщил, что не видит никаких оснований для смены тренерского штаба сборной и выразил уверенность в том, что Олег Блохин останется во главе сборной и в отборочном цикле Евро-2008.



Глава ФФУ сообщил, что, как и ранее, Блохин будет работать без контракта и что слово мужчин значит гораздо больше, чем бумажка с подписями. Был приведен в пример действующий контракт Хиддинка с ПСВ, который не помешал голландцу покинуть клуб и возглавить сборную России. Кроме того, Григорий Суркис сообщил, что общая сумма премиальных, которую получат игроки национальной сборной Украины, составит 8 миллионов долларов, передает ФК«Динамо»(Киев) .