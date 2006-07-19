В английском футболе зреет грандиозный скандал

В английском футболе может разгореться коррупционный скандал, вызванный тем, что представители английской премьер-лиги в результате расследования подтвердили, что семь клубов лиги замешаны в незаконных трансферах футболистов.



Как сообщает News of the world, группа расследующих обстоятельства трансферов ряда футболистов, возглавляемая бывшим начальником полиции Лордом Стивенсом ожидает разрешения приступить к дальнейшему расследованию дела, в котором могут быть замешаны многие клубы, игроки и агенты. В случае положительного решения им будет разрешено прослушивать телефонные переговоры, мобильные, офисные и домашние, а также проверять банковские счета. Однако группа Стивенса не представит результаты своего временного доклада раньше сентября, передает «Газета.Ru» .