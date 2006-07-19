На пятикратного олимпийского чемпиона напала акула

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Гэри Холл (США) подвергся нападению акулы во время рыбалки, но сумел отбиться от хищника. Инцидент произошел около двух недель назад, но широкая общественность впервые узнала об этом 18 июля из американской газеты Los Angeles Times.

Холл и его 28-летняя сестра Бебе занимались подводной охотой (с гарпуном) недалеко от одного из островов, расположенных рядом с Флоридой. Молодые люди отплыли от лодки примерно на 200 метров, когда Холл заметил приближающуюся акулу, которая затем напала на него и его сестру, передает «Лента.ru».



Пловец отбивался от хищника, несколько раз ударив его ногой, а Бебе тем временем прицельным выстрелом из гарпуна поразила акулу в голову, после чего животное скрылось. 35-летний Гэри Холл не пострадал, однако его сестра в самом начале схватки была укушена за руку - впоследствии ей наложили 19 швов.



"Акула гналась за мной, а я отбивался как мог, - рассказал Холл. - Я несколько раз ударил ее в нос, и тогда она решила напасть на мою сестру. Бебе уже была ранена, но пока я дрался с акулой, сумела зарядить гарпун, а потом выстрелила зверю прямо в пасть".



Гэри Холл в составе сборной США выиграл пять золотых олимпийских медалей на Играх в Атланте (1996), Сиднее (2000) и Афинах (2004). Спортивная карьера пловца продолжается: он собирается участвовать в национальном отборе, чтобы поехать на Олимпиаду в Пекин (2008).