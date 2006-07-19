Шевченко: Я перешел в «Челси» в правильное время

Теперь уже игрок английского "Челси" Андрей Шевченко сказал, что для него не важно количество голов, которые он забьет в предстоящем сезоне.



"Надеюсь, что буду полезен "Челси". Что касается забитых мячей, то для меня не так важно их количество. Для меня главное - это команда, ее выступление. За свою карьеру я получил множество наград, индивидуальных трофеев. Но недавно я понял, что больше удовольствия ты получаешь от командных успехов. Думаю, я перешел в "Челси" в правильное время и я с нетерпением жду первой игры". - сказал Шевченко, передает «Утро.ru».