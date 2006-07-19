В Голландии жара убила двух спортсменов-«ходоков»

Жара, установившаяся в эти дни в Нидерландах, стала во вторник причиной смерти двух участников международных соревнований по спортивно-оздоровительной ходьбе, стартовавших в городе Неймехен.

Как сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на местное телевидение, около 300 человек получили обмороки, а еще тридцать были госпитализированы из-за перегрева.



Организаторы этих состязаний, которые проводятся в "стране тюльпанов" с 1909 года, были вынуждены приостановить их в связи с прогнозами синоптиков, согласно которым сегодня в Нидерландах столбик термометра поднимется до отметки 36 градусов по Цельсию.

Для участия в соревнованиях в Голландию съехались 44 тысяч человек со всего мира, в том числе из России.