Футболисты напали на арбитра в ходе матча

Два футболиста клуба "Аль-Ахли" (Объединенные Арабские Эмираты) напали на арбитра во время матча Африканской лиги чемпионов против "Сфаксьена" (Тунис). Эмад Мотеб и Шади Мохамед, имеющие египетское гражданство, попытались догнать и ударить рефери Камлана Кулибали (Мали) сразу после окончания встречи.



"Аль-Ахли" потерпел поражение со счетом 0:1, а беспроигрышная серия клуба во всех турнирах прервалась на отметке в 78 матчей. Конфедерация футбола Африки (CAF) уже приняла решение дисквалифицировать обоих игроков на два ближайших матча местной Лиги чемпионов. Основой санкций стал доклад арбитра скандальной встречи, передает «Лента.ru».



Официальные представители "Аль-Ахли" намерены оспорить решение CAF. По мнению клуба, действия футболистов были спровоцированы многочисленными ошибками, которые допустил рефери. Отметим, что "Аль-Ахли" участвует в розыгрыше африканской Лиги чемпионов, несмотря на то, что ОАЭ входят в Конфедерацию футбола Азии.