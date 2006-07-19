В августе в Питере стартует ЧМ по женскому футболу

В Санкт- Петербурге с 17 августа по 3 сентября пройдет чемпионат мира по футболу среди женщин до 20 лет, сообщил в среду журналистам глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По его словам, в Петербурге в рамках соревнования пройдут матчи группы А, в которой играют команды России, Бразилии, Австралии и Hовой Зеландии. В матче-открытии чемпионата встретятся футболистки России и Бразилии.



"Предстоящий турнир - одно из крупнейших событий в футболе, которое произойдет в России. Это также говорит о том, что российский женский футбол признан мировым сообществом как один из ведущих, о чем свидетельствует и блестящая победа наших девушек на прошлогоднем чемпионате Европы, который проходил в Венгрии", - цитирует Мутко Интерфакс.



Глава РФС рассказал, что в соревнованиях примут участие 16 команд, трансляцию игр чемпионата будут вести телекомпании из 32 стран, бюджет турнира составит порядка $6 млн.