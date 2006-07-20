В Лиге чемпионов «Динамо» (К) сыграет с латвийским «Металлургсом»

В матче между казахским «Актобе» и латвийским «Металлургсом» определился соперник киевского «Динамо» во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов.



Им стала команда из Лиепаи «Металлургс». У себя дома она обыграла соперников из Казахстана со счетом 1:0. А вчера, в ответном матче латыши сумели добиться ничьей – 1:1. По итогам двух встреч, они вышли в следующий раунд, где сыграют с командой «Динамо» (Киев).



«Актобе» (Казахстан) – «Металлург» (Латвия) – 1:1 (1:0)



Голы: Головской, 25 – Иванов, 58, с пенальти