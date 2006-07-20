Гайдамак стал безраздельным хозяином «Портсмута»

Александр Гайдамак получил полный контроль над английским «Портсмутом» после того, как выкупил весь пакет акций у бывшего хозяина клуба серба Милана Мандарича за 32 млн. фунта стерлингов, сообщает агентство «Рейтер».



«То, что сделал Милан для команды – неоценимо, и я буду стараться сделать для «Портсмута» как минимум не меньше», - заявил Гайдамак на официальном сайте клуба.



Мандарич пришел в «Портсмут» в 1998 году, а в 2003 команда вышла в Премьер-лигу. «Я спокоен, так как знаю, что передаю клуб в хорошие руки. Я останусь в команде в роли председателя совета, чтобы помочь Александру всем, чем смогу», - заявил 67-летний Мандарич передает «Советский Спорт» .