Баскетбольного клуба «Киев» больше не существует

Один из лидеров украинской баскетбольной суперлиги БК «Киев» прекратил существование. О банкротстве клуба сегодня заявил президент клуба, а в минувшем прославленный отечественный баскетболист Александр Волков.



Последние несколько лет БК «Киев» считался одним из самых благополучных клубов Украины, покупая дорогих легионеров. В этом году на плечи клуба легла организация «Финала четырех». Но тучи начали сгущаться еще в мае. Вскоре команду покинул итальянский тренер Ренато Паскуале.



Игроки киевского клуба выставлены на трансфер. Первым, кто нашел себе альтернативное место работы, стал Артем Буцкий. Плей-мейкер «беков» трудоустроился в «Черкасских Мавпах», подписав контракт на три года, передает «Спорт.com.ua».