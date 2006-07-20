Главный тренер сборной Бразилии отправлен в отставку

Карлос Алберто Паррейра отправлен в отставку с поста главного тренера сборной Бразилии. Решение об отстранении наставника от руководства сборной было принято в среду в Рио-де-Жанейро совместно с президентом Бразильской конфедерации футбола Рикарду Тейшейрой.



Бразильская общественность расценила выступление национальной сборной на ЧМ-2006 в Германии, где путь команды Паррейры завершился проигрышем сборной Франции в четвертьфинале (0:1), как позорный провал.



В пресс-коммюнике КБФ сообщается, что "тренер сослался на необходимость посвятить себя семье после почти четырех лет руководства сборной Бразилии". Паррейра встретился в среду с Тейшейрой и объявил о своем уходе. Имя нового наставника желто-зеленых будет объявлено в ближайшее время, говорится в коммюнике, передает «РИА«Новости».



Паррейра трижды возглавлял сборную своей страны. Впервые это произошло в 1983 году после чемпионата мира в Испании, однако уже в следующем году из-за невразумительных результатов - 5 побед, 7 ничьих, 2 поражения - специалист был отправлен в отствавку.