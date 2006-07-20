Поветкин: В профессиональном боксе больше грязи

Олимпийский чемпион по боксу Игр-2004 в Афинах в супертяжелом весе Александр Поветкин ответил на вопросы «МК».



На вопрос о том, в чем основное отличие профессионального бокса от любительского, Поветкин сказал: "В профессиональном боксе отсутствует такой темп, как в любительском. Там всего четыре раунда — и ты пытаешься как можно скорее набрать очки. В профессиональном же боксе ты получаешь возможность правильно рассчитать силы, чтобы закончить бой досрочно. Мне кажется, это основное отличие. И, конечно же, в профессиональном боксе присутствует больше грязи, что зрителям и нравится. Но это правила игры, и они сразу принимаются боксером".



Также боксер прокомментировал выбор не американского промоутера, а немцы Вильфрида Зауэрланда.



"С американцами я особо связываться не хотел. Это было связано и с их отношением к работе, и с тем, что нужно было бы лететь за океан, где был бы практически один. А кому это нужно? Никто из боксеров из бывшего СССР ничего особого в Америке не достиг".

На вопрос о том, когда, на его взгляд, он проведет бой за звание чемпиона мира по одной из престижных версий, Поветкин сказал: "Думаю, что к концу третьего года в профессиональном боксе, в 2008-м. Сначала нужно побоксировать шесть раундов, затем восемь, потом двенадцать, продышаться, освоиться — и тогда уже выступать за звание чемпиона.