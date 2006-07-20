Три украинских боксера обеспечили себе медали ЧЕ

Трое украинских боксеров вышли в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Пловдиве (Болгария). Таким образом, они уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали.



В весовой категории до 60 кг Александр Ключко одолел британца Френчи Гевина. В полуфинальном поединке украинец встретится с россиянином Алексеем Тищенко.



Александр Стрецкий (69 кг) выиграл у армянского боксера Самвела Матевосяна. В следующем поединке ему будет противостоять Андрей Баланов из России.



Мариуполец Исмаилл Силлах уже в первом раунде без проблем разобрался с венгром Имре Желло. В полуфинале он померится силами с румыном Константином Бенженеру.