Чемпионат Украины по футболу получит новое название

Чемпионат Украины 2006/2007, проводимый в 16-й раз, войдет в историю под новым названием: "СВ - чемпионат Украины".



Как сообщает Террикон, таким образом, после многолетних поисков титульного спонсора, ПФЛ наконец-то удалось это сделать.



Сегодня состоится пресс-конференция, на которой станет известно, каково будет участие "СВ" в будущем чемпионате страны и какие средства получат его участники. Пресс-конференция пройдет с участием президента ФФУ Григория Суркиса, президента ПФЛ Украины Равиля Сафиуллина, руководителя компании "Медиа Спорт Промоушн" Сергея Харченко и председателя наблюдательного совета группы компаний "Союз-Виктан" Андрея Охлопкова.