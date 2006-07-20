Абрамович купит сыну «звезду» сборной Бразилии

Владелец "Челси" Роман Абрамович согласился возобновить переговоры с мадридским "Реалом" по поводу покупки у испанского клуба защитника Роберто Карлоса. Как сообщает издание The Mirror, российский бизнесмен уступил просьбе своего 12-летнего сына Аркадия, который является большим поклонником таланта бразильского футболиста.



Информация о том, что "Челси" заинтересован в услугах Роберто Карлоса, играющего на левом фланге обороны, появилась еще в начале лета, но в последние пару недель сообщений о переговорах не было. Предполагалось, что лондонский клуб усилит проблемную позицию игроком "Арсенала" Эшли Коулом, однако теперь ситуация, скорее всего, изменится, передает «Лента.ru».

Абрамович готов заплатить за бразильца 4 миллиона фунтов стерлингов (около 7,5 миллиона долларов). В четверг футболист должен встретиться с новым главным тренером "Реала" Фабио Капелло и спортивным директором клуба Предрагом Миятовичем. Не исключен вариант, при котором "Челси" купит и Роберто Карлоса и Эшли Коула.



Бразильский защитник принял участие в неудачном для своей сборной чемпионате мира в Германии. Южноамериканцы в 1/4 финала уступили команде Франции (0:1), а Роберто Карлоса назвали одним из главных виновников поражения - французский форвард Тьерри Анри поразил ворота бразильцев из его зоны. После ЧМ-2006 защитник объявил об уходе из сборной.