Сафин проиграл 512-й ракетке мира

На теннисном турнире RCA Championships в американском Индианаполисе, призовой фонд которого составляет 575 тысяч долларов, очередное разочарование российским болельщикам принес Марат Сафин.

Некогда лучший отечественный теннисист был посеян на турнире под 16-м номером, однако в стартовом матче почти без борьбы уступил малоизвестному южноафриканцу Уэсли Уайтхаусу, который пробился в основную сетку соревнований через квалификацию. Первую партию россиянин проиграл вчистую, во второй завязалась борьба, однако результат был тем же – 1:6, 4:6.



Победа над Сафиным стала лишь вторым успехом молодого Уайтхауса, занимающего в мировой квалификации лишь 512-ю строчку, в турнирах ATP.



"Такие поражения бывают особенно горькими, я не знаю что мне делать. Стоит лишь надеяться на лучшее, а пока что я даже не приблизился к своей игре", - сказал Сафин после матча, передает NEWSru.com.



Зато порадовали два других российских теннисиста. Седьмая ракетка соревнований Дмитрий Турсунов вышел в третий круг соревнований после того, как его соперник Бенджамин Беккер (Германия) в третьей партии отказался от продолжения борьбы, сославшись на солнечный удар. Игорь Куницын, получивший 15-й номер посева, уверенно переиграл еще одного представителя Германии - Ларса Бюргсмюллера.



В третьем круге Турсунов померится силами с бельгийцем Ксавье Малиссом, 9-й ракеткой соревнований, а Куницын скрестит ракетки с американцем Робби Гинепри, посеянным под 4-м номером.