Ведется расследование еще против двух итальянских команд

Футбольный скандал в Италии, связанный с договорными матчами, в результате которого «Ювентус», «Лацио» и «Фиорентина» были переведены из серии А в серию Б, а «Милан» по итогам прошлого чемпионата был лишен 44 очков и начнет новый со штрафом в 15 очков, набирает обороты. Прокуратура города Неаполя ведет расследование в отношении еще двух команд высшего дивизиона, названия которых держатся пока в секрете. Как стало известно из юридических источников, обвинительная линия почти составлена и она будет направлена против управляющих этих команд.

Новое расследование наметилось во время перехвата телефонных звонков, когда собирались улики по делу чемпионата 2004-2005. Обвинения неаполитанских судей основываются как раз на перехваченных телефонных разговорах, в которых говорится о махинациях во время чемпионата, передает livesport.ru