«Монако» хочет Срну

Пока на предложения "Монако" о приобретении полузащитников Манише и Недведа нет ответа, клуб одноименного княжества все больше проявляет интерес к хорватскому игроку "Шахтера" Дарио Срна, передает «Наш спорт»

По мнению французских СМИ, у этого универсального крайнего хава интересная техника, а его прострелы и пасы несут угрозу воротам соперника. Кроме того, хорват, кажется, сам не против покинуть украинский чемпионат. Одним из приоритетов монегасков являлся Кристиан Дзаккардо, но вероятность его перехода тает с каждым днем из-за слишком высокой трансферной стоимости. Поэтому руководство "Монако" может предпринять дополнительные усилия и стимулы, чтобы приобрести талантливого молодого игрока с хорошим атакующим потенциалом.