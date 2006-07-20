У «Стали» новый наставник

В 16-м чемпионате Украины главным тренером алчевской "Стали" будет голландец Тон Каанен. Тренер, который с 2003 по 2004 год работал в донецком "Металлурге" вновь возвращается в Украину, сообщает «Наш спорт»

В последнее время Тон Каанен тренировал в Израиле. В декабре прошлого года Каанен сменил работу в "Бейтаре" на работу в "Маккаби" Тель-Авив. Переход голландца сопровождался большой шумихой в прессе. В октябре Тон Каанен возглавил "Бейтар", и успел провести с командой 5 игр. В пяти поединках команда набрала 10 очков, и вышла на 3 место в чемпионате, но затем Каанен получил приглашение из столицы, и разорвал отношения с "Бейтаром".