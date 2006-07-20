Третьяк ведет переговоры с НХЛ

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк обратился к руководителю Росспорта Вячеславу Фетисову и руководителям российских хоккейных клубов, чтобы получить их личную позицию в связи с продолжающимися переговорами о присоединении ФХР к соглашению Международной федерации хоккея с НХЛ о переходе игроков. Как передает «Газета.Ru», несмотря на принятые ранее решения, пока этот вопрос остается открытым. В первую очередь, это вызвано тем обстоятельством, что ФХР не получила от своих зарубежных партнеров окончательный вариант документа, подписание которого будет означать присоединение ФХР к соглашению Международной федерации хоккея с НХЛ о переходе игроков. Не имея такой документ, присоединиться к соглашению невозможно.

Также сообщается, что председатель Третьяк до настоящего времени не получил от Международной федерации хоккея и НХЛ разъяснений в связи оформлением контракта на следующий сезон клубом "Финикс" с игроком казанского "АК Барса" Лисиным.