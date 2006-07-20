Исинбаева попытается побить мировой рекорд

Чемпионка Олимпийских игр, мира и Европы в прыжках с шестом Елена Исинбаева попытается побить свой мировой рекорд 5,01 м на ближайшем старте, 25 июля, на соревнованиях серии «Супер Гран-при» в Стокгольме, сообщил менеджер спортсменки Андреас Метцлер.

«Сейчас Исинбаева усиленно тренируется в Италии, ведь впереди у нее, уже буквально через две недели, самый ответственный старт сезона – чемпионат Европы в Гетеборге, - сказал Метцлер. – Но и перед европейским первенством у нее запланированы два старта – в Стокгольме 25 июля и в Лондоне 28 июля. Я знаю, что Исинбаева вместе со своим тренером Виталием Петровым поставили задачу: не ждать чемпионата Европы, а пытаться улучшить мировой рекорд уже на ближайших соревнованиях – и в Стокгольме, и в Лондоне. Она вполне готова к этому», пишет «Газета.Ru»