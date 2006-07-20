Услуги Куйта оказались английским клубам не по карману

Агент голландского форварда Дирка Куйта Роб Янсен призвал потенциальных покупателей футболиста активизироваться. Услугами нападающего "Фейеноорда" интересуются "Ливерпуль" и "Ньюкасл", однако переговоры далеки от завершения в первую очередь из-за того, что клубы не желают платить запрашиваемые голландцами 20 миллионов евро, пишет «Спорт-Экспресс»

"Оба клуба не хотят платить сумму, которую назначил "Фейеноорд". Если зарубежные клубы не в состоянии осилить сумму трансфера, следовательно, Куйту ничего не остается, как остаться в составе его нынешней команды", - заявил Янсен.