«Реал» не готов заплатить 18 млн. фунтов за Алонсо

После неудачной попытки заполучить хавбека "Арсенала" Францеска Фабрегаса руководство мадридского "Реала" обратило свой взор на другого испанского полузащитника, выступающего в Англии, - Хаби Алонсо из "Ливерпуля". Спортивный директор "Королевского клуба" Предраг Миятович на следующей неделе собирается провести с представителями красных очередной раунд переговоров о приобретении игрока сборной Испании. Мадридцев не устраивает цена, запрашиваемая "Ливерпулем" за Хаби Алонсо: англичане не собираются продавать футболиста меньше чем за 18 миллионов фунтов, пишет «Спорт-Экспресс»