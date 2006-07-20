В Super Aguri хотят использовать клиентские машины

Главный менеджер Super Aguri Даниеле Аудетто планирует обратися к представителям остальных команд с просьбой о допуске к участию в чемпионате клиентских машин. Действующий до конца следующего сезона Договор Согласия обязывает команды самостоятельно строить машины, в 2008-м этого правила уже не будет и в Super Aguri рассчитывают на компромисс, желая получить разрешение на использование прошлогодних машин (буквально — Honda RA106), которые номинально должны уступать новым — что-то вроде возможности использования ограниченных V10, пишет F1News.Ru

Даниеле Аудетто: "Если производители моторов хотят изменить регламент на год раньше, то почему бы не одновременно не изменить регламент на шасси? В какой-то степени это вопрос принципа..."