В 46 лет бегунья дебютирует на чемпионате Европы

На чемпионате Европы в шведском Гетеборге примет участие примечательная дебютантка - 46-летняя Марлен Оттей. Та самая, которая когда-то блистательно выступала за Ямайку и на чемпионате мира 1995 года в том же Гетеборге стала обладательницей золотой медали в беге на 200 метров и серебряной - на 100 метров.



С 2002 года Марлен выступает за Словению, поэтому получила право участвовать в европейских чемпионатах. Она пробежала 100 метров за 11,45 секунды и выполнила норматив, позволяющей поехать в Гетеборг, «Спорт Экспресс».