Пятеро украинских боксеров обеспечили себе медали ЧЕ

Пятеро украинских боксеров сумели пробиться в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Пловдиве (Болгария).



В весовой категории до 75 кг Александр Усик одержал победу над Ревазом Карелишвили из Грузии. В полуфинале украинец встретится с российским боксером Матвеем Коробовым.



Денис Пояцка (91) в первом же раунде нокаутировал венгра Жозефа Дармоса. Следующим его соперником стане Эльвин Ализаде (Азербайджан).



Сегодня пройдут полуфинальные поединки. Напомним, что в них выступят еще трое украинских боксеров:



Александр Ключко – Алексей Тищенко (Россия) – вес до 60 кг



Александр Стрецкий – Андрей Баланов (Россия) – до 69 кг



Исмаил Силлах – Бенженару Константину (Румыния) – до 81 кг