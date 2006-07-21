Швед прошел 90 км на лыжах по траве и камням

Необычный рекорд установлен в Швеции. 35-летний житель страны Йорген Линд прошел на лыжах 90-километровую трассу Васа-Лоппет за 32 часа.



В этом не было бы ничего необычного, и результат швед показал более, чем скромный, если бы не одно "но": на трассе в это время года нет снега, спортсмен шел по траве и камням. Линд проходил эту трассу девять раз за свою жизнь, но раньше на ней всегда был снег.



Добавим, что лыжи спортсмена пришли в полную негодность , теперь они будут выставлены в местном музее, передает «Утро.ru».