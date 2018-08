Рок-звезда Эрик Клэптон даст старт велопробегу

Благотворительный концерт известного гитариста Эрика Клэптона, который состоится в Москве на Васильевском спуске 3 августа, даст старт велопробегу "Москва-Таганрог" с участием параолимпийцев.



Об этом сообщили сегодня организаторы выступления музыканта. По словам собеседника, в четверг 3 августа на Васильевском спуске состоится грандиозный концерт всемирно известного гитариста Эрика Клэптона: "Это выступление станет завершающим шоу европейского тура 61-летнего музыканта. На московском концерте музыкант исполнит программу "The Best Of", в соответствии с названием включившую в себя все самые лучшие произведения из репертуара артиста", — сообщил источник.



Средства, вырученные от концерта Эрика Клэптона, по словам организаторов, частично пойдут на проведение велопробега «Москва-Таганрог» с участием российских параолимпийцев, передает «Утро.ru».



Спортсмены должны будут преодолеть трассу протяженностью более 1 тысячи км, что займет у них примерно 24 дня. Маршрут велопробега пролегает по городам Центрального и Южного Федеральных округов и охватывает Тульскую, Липецкую, Воронежскую и Ростовскую области, пояснили организаторы.