Футбольный скандал в Италии продолжается

Казалось бы уже отгремевший скандал, связанный с договорными матчами в Чемпионате Италии, получил новое продолжение. Неаполитанский трибунал, недавно наказав «Ювентус», «Милан», «Фиорентину» и «Лацио», всерьез заинтересовался деятельностью одного из аусайдеров Серии «А» — клуба «Реджина».



Итальянское агентство новостей ANSA сообщает, что президента «Реджины» Лилио Фоти подозревают в организации, как минимум, шести договорных матчей в сезоне 2004/2005. Тогда «Реджина» финишировала в Чемпионате Италии на 10-м месте, но от зоны вылета ее отделяло всего три очка.



56-летнему Фоти и еще семи его помощникам теперь наверняка тоже придется предстать перед спортивным трибуналом, который ранее наказал «Ювентус», «Милан», «Фиорентину» и «Лацио», передает «Спорт.com.ua».