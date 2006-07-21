Шовковский играет с пластиной

Основному голкиперу киевского "Динамо" Александру Шовковскому придется играть, превозмогая боль. На вопрос, отошел ли окончательно Александр после январской травмы ключицы, вратарь ответил: "Не все так просто. Вы многого не знаете, да вам этого и не надо знать. Скажу лишь, что время вытаскивать пластину из плеча пришло. Но времени ее вытащить нет. Будем терпеть, держаться до окончания сезона".

"Это решение пациента, - прокомментировал нам ситуацию оперировавший Шовковского хирург Ярослав Линько. - Пластину можно удалить в любой момент. Но Саша - против. Сколько времени может занять восстановление голкипера после извлечения из его плеча пластины? Все индивидуально. Но этот период исчисляется неделями. Очевидно, извлечение пластины произойдет тогда, когда это не сможет помешать решению турнирных задач "Динамо", пишет «Наш спорт»