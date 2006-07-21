«Ильичевец» приобрел лучшего вратаря белорусского футбола

Мариупольский "Ильичевец" усилил свой состав молодым и одарённым голкипером. В 16-м чемпионате Украины в составе "Ильичевца" может заиграть 22-летний голкипер Игорь Логвинов, который выступал за белорусский клуб "Шахтер" из Солигорска, пишет «Наш спорт»

Чемпион Белоруссии, Игорь Логвинов по итогам 2005 года был назван федерацией футбола лучшим голкипером страны. За "Шахтер" Логвинов играл с лета 2004 года. В 60 играх чемпионата Белоруссии и Кубка страны голкипер пропустил 46 мячей.

В "Ильичевце", где ворота команды защищают 34-летний Андрей Никитин и 35-летний Игорь Шуховцев, молодой Логвинов может стать достойным игроком. На предсезонных сборах вратарь проявил себя хорошо, и теперь получил шанс доказать свой класс на деле.