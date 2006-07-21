Волков опровергает банкротство БК «Киев»

Заголовок про банкротство БК "Киев"вынудили президента Александра Волкова сделать опровержение. В интервью "Пятому каналу" Олимпийский чемпион объяснил зрителю нынешнюю политику клуба.

"С финансами у "волков" все в порядке, - сказал Александр Анатольевич, - просто у клуба изменилась политика, и с этого сезона мы будем делать ставку на украинских игроков. Например, в команде будет выступать 18-й номер нынешнего драфта НБА Алексей Печеров. Также продолжаются переговоры с экс-игроком "Лос-Анджелес Лэйкерс" Станиславом Медведенко. Три года учредители БК "Киев" вкладывали в свою команду немалые деньги, и все это время ждали, что мы выиграем в родных стенах Еврокубок FIBA. В 2005 году из-за Евровидения провести Финал Четырех нам не удалось. В следующем году столица Украины все же смогла принять его в родных стенах, но выиграть его оказалось не под силу. Тогда мы с единомышленниками решили сделать ставку на украинцев и указали всем легионерам на двери. Хотели лишь оставить в команде Афика Ниссима, но его уже перехватил французский "Страсбур". А вместо Ренато Паскуали с нуля строить игру киевской команды будет известный в Европе специалист Виктор Бережной. Мы не откажемся и от услуг легионеров, но их будет совсем немного", - вкратце пояснил президент БК "Киев".

Передает «Наш спорт»