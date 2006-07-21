FIA запретила использование демперов

Техническая группа FIA запретила использование демперирующих систем, которые впервые появились на болидах Renault и Ferrari. Идея демперов состоит в том, что подвешенный на пружине груз гасит вибрации колес на дорожном покрытии, возбуждая противоположные по фазе колебания.

Свое решение FIA вынесла на основании пункта 3.15 технического регламента, который гласит, что все детали машины должны быть жестко закреплены, сообщает «Мир Формулы-1». Теперь будет интересно посмотреть, как скажется этот запрет на скорость Renault и Ferrari.