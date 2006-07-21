Prodrive станет клиентом McLaren Mercedes

Некоторое время назад японская компания Direxiv рассматривала приход в Формулу-1, заручившись поддержкой McLaren Mercedes. Однако в итоге японцы отказались от этой идеи. Теперь на роль дочерней команды “серебряных стрел” претендует Prodrive, которая в 2008 году станет 12-й командой чемпионата, сообщает «Мир Формулы-1»

Компания Prodrive, во главе которой стоит Дэвид Ричардс, ведет переговоры с Mercedes о поставке двигателей в 2008 году. Кроме того, Prodrive изучает возможность использования клиентских шасси McLaren. По словам Дэвида Ричардса, имеет смысл использовать уже готовые решения, а не начинать с нуля.