«Челси» и Adidas представили новую форму

Футбольный клуб "Челси" и фирма Adidas представили новую домашнюю форму "Челси" на сезон 2006/2007, передает «Газета.Ru»

Дебютирует домашняя форма в товарищеском матче, который "Челси" проведет 5 августа в Чикаго с командой "звезд" американской лиги MLS. В создании новой формы "Челси" использовались самые передовые технологии. Домашняя форма по традиции выдержана в синих цветах. Форма для гостевых матчей и игр Лиги Чемпионов будет представлена позже.

Как и во всех продуктах фирмы Adidas в форме объединены новые технологии и стильный дизайн. При создании формы использовались две известные во всем мире технологии climaCool и flowmapping. Они позволяют охлаждать тело спортсмена во время игры. Была использована также технология formotion, самое современное изобретение компании Adidas. Футболка сделана из трех частей, которые максимально прилегают к телу во время движения, части сшиты так, чтобы не доставлять игрокам дискомфорта.

Эмблема клуба вышита на левой стороне груди, по центру находится знак Adidas. На рукавах футболки появились три полосы, а воротник вырезан в форме лодочки.