Бергкамп: Шевченко Абрамовичу не поможет

37-летний голландский нападающий Деннис Бергкамп, который в прошлом сезоне закончил свой 11-летний роман с лондонским «Арсеналом» и ушел из футбола, думает, что в наступающем сезоне «Челси», несмотря на покупку Шевченко и Баллака, не выиграет Премьер-лигу в третий раз подряд, сообщает «Евроспорт».



«Я думаю, прошлый сезон показал нам, что несколько команд вполне могут биться на равных с кажущимся непобедимым «Челси. «Аристократы» нередко сорили очками, неожиданно проигрывая слабым соперникам, - сказал Бергкамп перед своим прощальным матчем на новой арене «Арсенала» «Эмираты». «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и наша дружина выглядели конкурентоспособными. Сейчас у других команд больше шансов на успех, чем в предыдущие 2 сезона», - добавил голландец.



«Абрамович приобрел Шевченко, но Андрей вряд ли может выйти на поле одновременно с Дидье Дрогба, например. Вы можете иметь у себя в строю 6 форвардов мирового класса, но играть вместе смогут двое, от силы трое из них. Ситуация с нашей командой вызывает беспокойство. Ощущается нестабильность. На протяжении двух сезонов нас причисляли к фаворитам первенства, и теперь команда может выйти из вечных надежд либо в триумфаторы, либо в откровенные неудачники чемпионата. Но все-таки складывается впечатление, что с каждым годом «Арсенал» становится сильнее и сильнее, и пусть это не отражается на итоговых результатах, которые, я уверен, придут позже. У ребят появился необходимый опыт, многие из них участвовали на чемпионате мира. Если они максимально проявят свои лучшие качества, то «Арсенал» способен бросить вызов «Челси». Наше выступление в прошедшей Лиге чемпионов добавило надежд на возвращение победных традиций клуба, - вспоминал Бергкамп. - При правильной же подготовке к нынешнему сезону мы можем здорово стартовать, а там уже главное удерживать преимущество», передает «Советский Спорт».