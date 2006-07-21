Барош подрался на свадьбе

Нападающий сборной Чехии по футболу Милан Барош, проводивший на родине отпуск после чемпионата мира, был неоднократно замечен в чрезмерном употреблении алкоголя и непристойном поведении, передает «Газета.Ru»

24-летний спортсмен, выступающий за английскую "Астон Виллу", попал в несколько неприятных ситуаций, в частности, устроив драку на чужой свадьбе. Чешские фотокорреспонденты сделали снимки Бароша в ночном клубе, когда он в нетрезвом виде танцевал, раздевшись до пояса и прикрепив к волосам презерватив. Чешские газеты не стали защищать любимца местных болельщиков, написав, что он "рискует своим именем, карьерой и талантом".

В одном из ночных клубов, где проводил время Барош, игралась свадьба, с гостями которой футболист устроил потасовку. Перед тем как отбыть в расположение "Астон Виллы", чешский форвард извинился перед болельщиками за свое поведение: "Я должен подавать пример молодым спортсменам, но, к сожалению, это был не тот случай".