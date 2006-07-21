Руни написал автобиографию

Британские издания опубликовали некоторые подробности недавно вышедшей книги нападающего МЮ и сборной Англии Уэйна Руни, передает «Газета.Ru». Первая автобиографическая книга Руни называется «Моя история до сегодняшнего дня».

20-летний Руни признается, что не может заснуть ночью без того, чтобы рядом не работал пылесос или фен для сушки волос. «Эта привычка появилась у меня еще в детстве и сохранилась до сих пор», - заявил он. Форвард сборной Англии сообщил, что сжег уже несколько фенов у своей Колин Маклафлин, пытаясь заснуть.

Руни также комментирует события прошедшего чемпионата, когда он был удален с поля во время четвертьфинальной игры со сборной Португалии. «Люди воспринимают меня на поле не таким, какой я в действительности: в жизни я спокойный, даже немного застенчивый», - говорит он.

Руни также косвенно провел разделительную черту между собой и уже бывшим капитаном сборной Англии Дэвидом Бекхэмом. В отличие от последнего он не любит носить дорогие вещи, сделанные у лучших мировых дизайнеров. «Я часто прихожу на тренировки в шлепанцах, что вызывает насмешки товарищей», - отметил футболист.