«Лион» вступает в борьбу за Каморанези

Чемпион Франции "Лион" намерен побороться за полузащитника "Ювентуса" Мауро Каморанези. Чемпион мира в составе сборной Италии собирается оставить команду, которая оказалась этим летом в серии В, передает «Спорт-Экспресс». На футболиста также претендуют "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". В сфере интересов "Лиона" есть еще один футболист туринцев - Давид Трезеге.

"Приобретение правого бровочника - для нас приоритетная задача. После ухода Сиднея Гову проблема с этой позицией стоит наиболее остро, - поделился спортивный директор французов Бернар Лякомб. - Мы не хотим пользоваться ситуацией вокруг "Ювентуса", но желали бы видеть в своей команде Каморанези. Что же касается Давида Трезеге, то мы прекрасно знаем цену этого игрока. Но его покупка для нас не стоит на первом месте".