Виейра может оказаться в «Интере»

Возможно Патрик Виейра в ближайшее время станет игроком "Интера". Вчера представители миланцев Габриэль Орьоли и Марко Бранка встретились со спортивным директором туринцев Алессио Секко и достигли договоренности о трансфере полузащитника сборной Франции. Стоимость Виейра оценивается в 9 миллионов фунтов стерлингов (два года назад за переход футболиста из "Арсенала" "Юве" выложил 13,7 миллиона). При этом наставник "Интера" Роберто Манчини надеется, что сине-черным удастся получить еще кого-то из нападающих - либо Златана Ибрагимовича из "Ювентуса", либо Луку Тони из "Фиорентины", пишет «Спорт-Экспресс»