Авербух научит кататься российских звезд

Чемпион мира и Европы, серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Илья Авербух в качестве художественного руководителя проекта "Звезды на льду" поставит порядка 50 программ, передает «Спорт-Экспресс»

"Первая пара, которая уже попробовала кататься вместе, - трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. По первой тренировке судить сложно, но я думаю, что у ребят большие шансы на успех, так как Маша - спортсменка, а Максим - прекрасный парник. Мария совершенно не умела стоять на льду, но за десять занятий они с Максимом уже начали разучивать поддержки", - добавил Илья Авербух.

"Первая пара, которая уже попробовала кататься вместе, - трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. По первой тренировке судить сложно, но я думаю, что у ребят большие шансы на успех, так как Маша - спортсменка, а Максим - прекрасный парник. Мария совершенно не умела стоять на льду, но за десять занятий они с Максимом уже начали разучивать поддержки", - добавил Илья Авербух.

При этом, по его признанию, с артистами придется посложнее: "Звезды шоу-бизнеса не боятся открывать для себя что-то новое. Мы тренируемся практически каждый день, за исключением тех дней, которые уходят на съемки, концерты. Не хочу никого выделять, у нас будут соревнования, там все и станет видно".