Австралия готова выдвинуть заявку на ЧМ-2018

Глава Федерации футбола Австралии Джон О'Нил объявил сегодня о том, что Зеленый континент в ближайшие две недели выдвинет официальную заявку на проведение финального турнира ЧМ-2018. Такое заявление О'Нил сделал в Аделаиде, где женская сборная Австралии ведет подготовку к квалификационному матчу ЧМ против команды Северной Кореи.

"Через пару недель ФФА будет иметь четко расписанный документ, содержащий сведения о том, что именно мы намерены сделать для проведения ЧМ-2018, - отметил глава федерации. - Мы намерены получить турнир. После того как ЧМ-2010 примут в Южной Африке, должна настать очередь нашего региона. Среди конкурентов Австралии - Англия. Европа принимает финальную часть турнира через два раза на третий. Нам стоит серьезно потрудиться, чтобы обойти ее", пишет «Спорт-Экспресс»