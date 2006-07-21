Помощник Хиддинка будет работать со сборной Австралии

Федерация футбола Австралии (ФФА) после ухода с поста главного тренера национальной команды Гуса Хиддинка, отправившегося работать со сборной России, назначила его преемника на два ближайших матча Кубка Азии. Главным тренером сборной Австралии в августе будет помощник Хиддинка на чемпионате мира в Германии Грэм Арнольд, передает «Советский Спорт»

Первый матч Кубка Азии сборная Австралии проведет в Сиднее 16 августа против Кувейта, а следующий 31 августа в Аделаиде против Ливана.

В ФФА отметили, что назначение Арнольда позволит команде не выпадать из ритма, но в то же время не дали никаких комментариев по поводу того, кто же будет тренировать сборную на постоянной основе.