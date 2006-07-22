Погиб российский баскетболист Петренко

Вечером в пятницу в результате автокатастрофы под Самарой погиб форвард баскетбольного клуба «Химки» и сборной России Александр Петренко, сообщается на сайте команды.



По предварительным данным, спортсмен не справился с управлением своего «Хаммера» и автомобиль столкнулся с грузовиком КамАЗ. Вместе с Петренко погибли его жена и ее родители, дочка доставлена в реанимацию.



«Хаммер» Петренко получил в подарок от руководства «Химок» как лучший игрок команды.



Петренко родился в 1976 году в Алма-Ате. С 1993 по 1997 год выступал за самарский ЦСК ВВС, затем до 1999 года играз за тульский «Арсенал», а в сезоне 1999-2000 играл за казанский УНИКС.



C 2000 по 2002 год Петренко играл за ЦСКА, с которым принял участие в «Финале четырех» Евролиги. С 2002 года выступал за «Химки», удостоен звания мастер спорта международного класса, пишет «Lenta.ru».