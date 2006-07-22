Одессу посетят инспекторы УЕФА

С 13 по 14 сентября состоится обзорный визит инспекторов УЕФА в Одессу, связанный с участием Украины в тендере на право проведения Финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу. Об этом сообщили в управлении информации Одесского горсовета, передает корреспондент «Главреда».



Комиссия проинспектирует отели «Черное море», «Одесса», тренировочную базу «Черноморец», «Совиньон». Особое внимание будет уделено фан-зонам: «Куликовое поле», парк Шевченко и vip-зонам: Приморский бульвар, Потемкинская лестница, концертно-выставочный комплекс Морвокзала. Также пристальное внимание будет уделено инфраструктуре города, и в частности, международного телецентра.



О результатах инспекции станет известно на презентации города руководством Одесского городского совета в Золотом зале Литмузея.