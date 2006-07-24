Валуев будет драться с Барреттом 7 октября

Известный промоутер Дон Кинг и американский телеканал НВО не оставляют попыток организовать поединок чемпиона WBA в супертяжелом весе Николая Валуева в США. Ожидается, что 7 октября Валуев встретится с американским боксером Монте Барреттом в нью-йоркском "Мэдисон Сквер Гардене".

Представитель немецкого сопромоутера Валуева компании Sauerland Event Хейко Малрович подтвердил, что стороны близки к соглашению, хотя отметил, что контракт на бой еще не подписан, но это должно произойти в ближайшие дни. В качестве альтернативной даты проведения поединка называлось 14 октября, однако она не устроила германский канал ARD, который в этот день будет показывать объединительный поединок во втором среднем весе между Маркусом Байером и Миккелем Кесслером.



Малрович также сообщил, что Валуев планирует в начале августа отправиться в Армению, чтобы потренироваться в условиях высокогорья, а заключительный этап подготовки к поединку с Барреттом он проведет в Берлине. Советник Барретта Стэн Хоффман со своей стороны также подтвердил информацию о проведении поединка 7 октября и заявил, что Барретт знает, как победить Валуева. "Я дважды был в Германии на боях Валуева, и сейчас Монте изучает записи его боев. Он знает, что может выиграть. Все, что ему надо делать, это использовать свои боксерские навыки, быстро атаковать и двигаться", - сказал Хоффман, передает «Спорт Экспресс».