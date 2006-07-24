Теннис. Звонарева выиграла турнир в Цинциннати

На турнире ВТА в американском Цинциннати прошел финальный матч. Россиянка Вера Звонарева в двух партиях переиграла посеянную на этих соревнованиях под четвертым номером словенку Катарину Среботник.



Для 21-летней россиянки этот успех стал уже вторым в этом году, а всего пятым в карьере. До этого Звонарева выиграла турнир в английском Бирмингеме, передает «Советский Спорт».



Турнир ВТА. Цинциннати (США). Призовой фонд – 175000 долларов США



Финал



Вера Звонарева (Россия) – Катарина Среботник (Словения, 4) – 6:2, 6:4