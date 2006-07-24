Почти все «золото» ЧЕ по боксу взяли россияне

Вчера, 23 июля, завершились финальные поединки чемпионата Европы по боксу в болгарском Пловдиве. Российские боксеры, выступавшие во всех 11-ти финалах (повторение рекорда 1963 года), сумели одержать победу в девяти из них. У боксеров Украины после финальных поединков – 1 «золото» (Денис Пояцика) и одно «серебро» (Исмаил Селлах).
Чемпионат Европы. Пловдив (Болгария)
Финалы
До 48 кг
Давид Айрапетян (Россия) – Альфонсо Пинто (Италия) – 36:24
До 51 кг
Георгий Балакшин (Россия) – Саммир Маммадов (Азербайджан) – 43:30
До 54 кг
Али Алиев (Россия) – Делеклин Даталиев (Болгария) – 36:24
До 57 кг
Альберт Селимов (Россия) – Шахим Имранов (Азербайджан) – 28:10
До 60 кг
Алексей Тищенко (Россия) – Хачик Джавачян (Армения) – 39:15
До 64 кг
Борис Георгиев (Болгария) – Олег Комиссаров (Россия) – 17:25
До 69 кг
Андрей Баланов (Россия) – Спас Генов (Болгария) – 32:12
До 75 кг
Матвей Коробов (Россия) – Рахиб Байларов (Азербайджан) – 37:16
До 81 кг
Артур Бетербиев (Россия) – Исмаил Селлах (Украина) – 34:23
До 91 кг
Денис Пояцика (Украина) –Роман Романчук (Россия) – технический нокаут
Свыше 91 кг
Ирзам Тимурзаев (Россия) – Роберт Хелениус (Финляндия) – 32:14