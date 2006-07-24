Почти все «золото» ЧЕ по боксу взяли россияне

Вчера, 23 июля, завершились финальные поединки чемпионата Европы по боксу в болгарском Пловдиве. Российские боксеры, выступавшие во всех 11-ти финалах (повторение рекорда 1963 года), сумели одержать победу в девяти из них. У боксеров Украины после финальных поединков – 1 «золото» (Денис Пояцика) и одно «серебро» (Исмаил Селлах).



Чемпионат Европы. Пловдив (Болгария)



Финалы



До 48 кг



Давид Айрапетян (Россия) – Альфонсо Пинто (Италия) – 36:24



До 51 кг



Георгий Балакшин (Россия) – Саммир Маммадов (Азербайджан) – 43:30



До 54 кг



Али Алиев (Россия) – Делеклин Даталиев (Болгария) – 36:24



До 57 кг



Альберт Селимов (Россия) – Шахим Имранов (Азербайджан) – 28:10



До 60 кг



Алексей Тищенко (Россия) – Хачик Джавачян (Армения) – 39:15



До 64 кг



Борис Георгиев (Болгария) – Олег Комиссаров (Россия) – 17:25



До 69 кг



Андрей Баланов (Россия) – Спас Генов (Болгария) – 32:12



До 75 кг



Матвей Коробов (Россия) – Рахиб Байларов (Азербайджан) – 37:16



До 81 кг



Артур Бетербиев (Россия) – Исмаил Селлах (Украина) – 34:23



До 91 кг



Денис Пояцика (Украина) –Роман Романчук (Россия) – технический нокаут



Свыше 91 кг



Ирзам Тимурзаев (Россия) – Роберт Хелениус (Финляндия) – 32:14