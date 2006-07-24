Результаты I тура чемпионата Украины по футболу

Стартовал чемпионат Украины по футболу. У себя дома киевские динамовцы переиграли с крупным счетом футболистов «Черноморца».



«Динамо» Киев – «Черноморец» Одесса - 4:1



Голы: 1:0 Родриго (13), 1:1 Симоненко (41), 2:1 Корреа (45+1), 3:1 Юссуф (53), 4:1 Шацких (69)



«Динамо»: Шовковский - Маркович, Родриго, Саблич (Гавранчич, 46), Каддури - Гусев (Ротань, 69), Юссуф, Корреа (Верпаковскис, 74), Ребров - Ринкон - Шацких



»Черноморец»: Руденко - Мжаванадзе, Островский, Нижегородов, Симоненко - Зотов, Канделаки, Шашиашвили, Кирлик (Луценко, 85), Осипов (Гилазев, 52) - Полтавец



Предупреждения: Мжаванадзе (37), Шацких (87)



Удаление: Мжаванадзе (45+1, повторное предупреждение)





Результаты остальных матчей.



«Сталь» - «Металлист» - 0:1



«Сталь»: Комарицкий, Гаврюшов (к), Грубелич (Половков,46), Шуга, Горбушин (Окана-Стази,78), Грнчаров, Окуново, Меликян, Грибанов (Сернецкий,65), Акобян, Гомес.Запасные: Старцев, Касьянов, Войнаровский, Саванчук.Главный тренер Тон Каанен.



«Металлист»: Горяинов (к), Бордиян, Обрадович, Бабич, Ганчаржик, Кузнецов, Слюсар, Валяев, Девич (Данилов,72), Рыкун (Папа Гуйе,90+1), Диденко, (Фомин,64). Запасные: Боровик, Хомин, Костюк, Мрдакович. Главный тренер Мирон Маркевич.



Гол: Слюсар (45, Бордиян).



Предупреждения: Валяев (27), Ганчаржик (52), Обрадович (88).





«Карпаты» - «Металлург» - 0:0



Карпаты: Тлумак, Федоров, Раскопов, Ищенко, Пшеничных, Шмаков (Тинчишин, 83), Годвин, Кобин, Сучков (Худобяк, 70), Батиста, Платон (Фещук, 74)



Металлург: Глущенко, Челядинский, Карамушка, Квирквелия, Модебадзе (Силюк, 90), Михайленко, Кашевский, Годин (Демченко, 82), Модебадзе, Кабанов (Селак, 76)





«Ворскла» - «Арсенал» - 0:1



Ворскла: Пятов, Стоян, Ликиою, Грумич, Кравченко, Цурри, Медведев, Ребенок, Джуричич, Ярмаш, Даллку



Арсенал: Деонас, Романчук, Ильницкий, Беньо, Мизин, Джакобия, Закарлюка, Брглес (Ярошенко, 71), Бредун, Канкава, Шандрук



Гол: Ярошенко (74)



Предупреждение: Медведев, 29





«Шахтер» - «Кривбасс» - 5:0



Шахтер: Шутков, Срна (Ткаченко, 50), Хюбшман, Леонардо, Шевчук, Тимощук (к), Матузалем, Элано (Жадсон, 57), Фернандиньо, Марика, Брандау (Белик, 64).



Кривбасс: Старцев, Котелюх, Яксманицкий, Дуньич, Бурдули (Попович, 65), Сачко, Старостяк, Олефир, Шевелюхин, Грошев, Гигиадзе(к).



Голы: Матузалем, 29, Элано, 41, 50, Брандау, 43, Марика, 77.