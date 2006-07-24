Победителем «Тур де Франс» стал американец Лэндис

Победителем последнего 20-го этапа веломногодневки «Тур де Франс» стал норвежец Тор Хушовд. Второе и третье места досталось австралийцам Робби Макьюэну и Стюарту О'Грейди соответственно.



Победителем в общем зачете стал американец Флойд Лэндис, второе место у испанца Оскара Перейро, а третье - у немца Андреа Клодена.



Помимо общего зачета стали известны имена победителей в других номинациях — лучшим спринтером «Тур де Франс»-2006 стал австралиец Робби Маккьюин, лучшим горным гонщиком стал датчанин Михаэль Расмуссен, лучшим молодым велогонщиком признан итальянец Домиано Кунего, передает СпортОнлайн.



Из украинских гонщиков, принимавших участие в веломногодневке, следует отметить Сергея Гончара и Ярослава Поповича.



Сергей Гончар который впервые в своей карьере, выиграв 7-й этап, завладел желтой майкой лидера, которую сохранял на протяжении еще трех этапов «Тур де Франс»-2006, однако проблемы со здоровьем помешали Сергею Гончару удержать лидерство в общем зачете после 10-го этапа. Выиграв также 19-й этап Гончар в итоге занял 52-е место в общей классификации.



Ярослав Попович выиграл 12-й этап «Тур де Франс»-2006. В общем зачете Попович занял 25-ю позицию.